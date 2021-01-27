Зірка популярного серіалу "Свати" Анна Кошмал вперше показала, як виглядала під час вагітності і розкрила подробиці
26-річна виконавиця ролі Женьки з «Сватів» рідко говорить про своє особисте життя. Відомо, що вона виховує дворічного сина Михайла, проте його знімками актриса ділиться вкрай рідко.
Як повідомляє Politeka.net, зірка вирішила трохи відкрити завісу таємниці і поділилася в своєму Instagram рідкісними архівними кадрами. На них вона показала, як виглядала ще під час вагітності.
Актриса відповідала на питання своїх передплатників і поділилася деякими подробицями зі свого досвіду. Так, у Кошмал поцікавилися, на скільки вона поправилася за час вагітності і як потім худла.
"На 18 кг! Не худла, веганство плавно зробило свою справу", - відповіла актриса.
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Вона також зізналася, що не відмовлялася від свого звичного веганського раціону під час вагітності. На її думку, завдяки цьому вагітність у неї пройшла легко.
Саме материнство зірка назвала»найбільшим щастям на світі".
"Ніякі професійні досягнення не можуть зрівнятися з цією величезною і неосяжною любов'ю", - написала Кошмал.
Українці на сторінці програми «Зірковий шлях» в Instagram бурхливо обговорюють знімки актриси.
"Яка вона мила", "красива, здоров'я мамі і дитині..по фото і не видно +18кг", "Оце так м'ячик", - пишуть люди.
Нагадаємо, роздягнена Женька зі "Сватів" віддалася жарким поцілункам, про які мріють всі жінки: "Море і сонце...".
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