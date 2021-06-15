Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко, которая исполнила роль Валюхи, покорила внешним видом в компании своей коллеги

Уже много лет на телеэкраны выходит сериал "Сваты", который завоевал огромную любовь зрителей, передает Politeka.net.

Главные актрисы "Сватов" Татьяна Кравченко и Людмила Артемьева получили большую популярность. Пользователи сети то и дело вспоминают своих любимых артисток в фан-страницах.

Так, в одном из таких аккаунтов появилось архивное фото двух актрис. Кравченко позировала с темными волосами в вязаной жилетке, а ее коллега с кудрявыми волосами и блузе. Обе светились от счастья.

"С Людмилой Артемьевой ☺️❤️ Узнали?", - написали авторы поста.

За два часа публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"Две красотки, как же Вас не узнать😍", "Красотки😍👏🔥", "Какие вы позитивные и классные 😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️", "Любимые девочки😂😍👏👏👏❤️", "Красотки❤️❤️", "Какие Вы 🔥🔥🔥", "Красотки🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Красотки👏👏👏", "Любимые! Красавицы!❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Красавицы, дай Бог Вам здоровья!!! 🙏👏", "Обожаем Вас😍👏❤️", "Замечательные!!!!🔥🔥🔥👏👏👏😍😍😍", "Как я вас люблю, ❤️", "Новогодние Сваты))))", - написали пользователи сети.

Напомним, Людмила Артемьева отказалась отсъемок в седьмом сезоне сериала "Сваты". Об этом рассказала Татьяна Кравченко в одном из интервью.

Седьмой сезон расскажет историю о молодых Ивана и Валентины Будько в исполнении Виктора Добронравова и Дарьи Рыбак.

Напомним, Валюха из «Сватов» восхитила видом рядом с молодым Добронравовым: «Как же я вас люблю».

Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" поразила внешностью в причудливой шапочке: "Человек из народа".

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" заставила поклонников замереть в ожидании: «Женщина-праздник»