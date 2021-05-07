Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко восхитила новым фото
Известная российская актриса, уроженка Донецка Татьяна Кравченко давно играла в кино и театре, однако широкая популярность пришла к ней благодаря роли «Валюхи» в сериале «Сваты». Образ на столько пришелся по душе зрителям, что актрисе стали посвящать целые фан-страницы. И не смотря на то, что выход нового сезона сериала откладывают не первый год, поклонники регулярно вспоминают актрису, публикуя ее фото в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, в одной из новых публикаций появилось фото Кравченко, на котором она запечатлена в домашней обстановке на фоне приоткрытого шкафа.
Татьяна Кравченко позирует с легким макияжем на лице, главным украшением которого служит легкая улыбка.
Пользователи Сети восхищаются любимой актрисой. И конечно же новое фото взбудоражило поклонников сериала, вызвав опросы о его продолжении. Все буквально замерли в ожидании нового сезона.
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«Женщина-душа, женщина-надежда», «Танечка! Вы наша любимая "Валюха"! И это останется навсегда! Вы такая классная, здоровья вам, успехов и долгой творческой жизни! Обожаю Вас», «Вы просто прелесть», «Как бы мне научиться Вашему оптимизму», «Скорее бы новые Сваты», «Прекрасная, роскошная, талантливая, гениальная и всеми любимая», «Женщина-праздник. Ждем продолжения Сватов. Здоровья вам, успехов в жизни и творчестве. Долго ещё нас радовать, вашими ролями», - пишут в комментариях.
Отметим, ранее известная российская актриса Олеся Железняк, которая сыграла в сериале «Сваты» роль жены Митяя Ларису Буханкину, рассказала, что даже съемочная команда не может точно сказать, когда выйдет седьмой сезон сериала. Они надеются, что это произойдет к зиме 2021 года.
Напомним, Валюха из «Сватов» восхитила видом рядом с молодым Добронравовым: «Как же я вас люблю».
Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" поразила внешностью в причудливой шапочке: "Человек из народа".
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