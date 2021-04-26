Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале «Сваты» впечатлила видом рядом с коллегой Иваном Добронравовым, сыгравшим ее мужа

Как передает Politeka.net, фто появилось на фан-странице, посвященной творчеству артистки..

Кравченко и Дорбонравов запечатлены в образах из сериала «Сваты» – Ивана и Валентины Будько.

«А сколько лет прошло...» - подписан снимок.

Похоже, что это кадр еще из первых сезонов сериала.

Отметим, Кравченко как-то признавалась, что на съемках по-настоящему влюбилась в своего коллегу.

"На третьих "Сватах" со мной случилась эта беда... Или счастье. Мы все время с ним лежали в постели по сюжету. И мой организм откликнулся, отреагировал. Меня потянуло уже в жизнь, влюбилась прям, приставала прям. Как хорошо, что он отказал мне", - рассказывала Кравченко.

В результате актерам удалось сохранить дружбу.

«Какие прекрасные актеры», «Блин как мы вас любим», «Как же я вас люблю.❤️❤️❤️Вы- лучшие!!!!👏🔥Ваша улыбка начинается с глаз...💞🌟🌺 Очень хочется увидеть ваше совместное творчество», «Будто и не было этих лет!!! Всё такие же красивые и непревзойденные Валюха и Иван Будько!», «Как вы мне нравитесь❤️ Уже стали как родные. Всего вам самого доброго», «Влюблена в вашу пару», «Господи как я вас люблю», комментируют кадр в Сети.

Напомним, что Валюха из "Сватов" неожиданно облила грязью собственного мужа, Добронравов не выдержал: "Ну, ты не увлекайся...".

Как сообщала Politeka, новые "Сваты" выйдут без любимых героев, заменить невозможно: "Сердце остановилось до приезда "скорой", фото.

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