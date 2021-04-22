Поклонники звезды сериала «Сваты» Татьяны Кравченко пришли в восторг от ее женственного образа и рассказали, чем их восхищает актриса
Известная российская актриса, уроженка Донецка Татьяна Кравченко давно играла в кино и театре, однако широкая популярность пришла к ней благодаря роли «Валюхи» в сериале «Сваты». И хотя выход нового сезона затянулся на годы, верные поклонники сериала регулярно вспоминают актрису, публикуя ее фото на фан-странице в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, в одной из новых публикаций появилось фото Кравченко, на котором она позировала в элегантном женственном образе. На ней была красная блуза без рукавов из легкой ткани. Дополняли образ тонкая цепочка, серьги с большими белыми камнями и непринужденный макияж. Волосы актрисы были собраны в высокую прическу.
Судя по всему, это архивный снимок, ведь на нем актриса выглядит моложе, чем сейчас.
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Поклонники Кравченко тут же принялись обсуждать фото, а некоторые рассказывали в целом о своем отношении к актрисе.
«Ах, Татьяна, как я вас люблю. Смотря «Сваты» забываю свои проблемы и успокаиваюсь. Вы этим фильмом лечите людей», «Талант. Человек. Умница. Красавица. Обожаю смотреть на вашу игру», «Шикарная женщина!», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Кравченко показала на фото свою улыбку.
Актриса позировала в клетчатом пиджаке и тельняшке, которая выглядела немного несуразно.
Напомним, что постаревшая Валюха из «Сватов» напугала запущенным видом, актрису не узнать: «Надеюсь, это вы в роли».
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