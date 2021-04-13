Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко впечатлила поклонников новым образом, не похожим на полюбившуюся всем Валюху

Новое фото актрисы театра и кино появилось на ее фан-странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Как известно, звезда полюбилась многим благодаря роли Валюхи в сериале «Сваты», однако и до этого она снималась во многих проектах, а также выступала на сцене театра.

Новый образ, в котором сфотографировалась Кравченко, выглядит как раз для театра. Так, актриса предстала в ярком красно-синем платье с асимметричным кружевным воротом и другими украшениями. На голове у звезды красуется своеобразный чепчик, украшенный цветами. Дополняет образ макияж с ярко-красной помадой.

В целом наряд актрисы выглядит немного неряшливо и даже слегка безумно. Поклонники бурно обсуждают фото в комментариях.

«Ой, класс! Прям "черти что и сбоку бантик"», «Во всех ты, душечка нарядах хороша!», «Нарядный образ», «Мадам Брошкина!», «Татьяна, Вы, супер! Позитив, доброта, красота!», «Умереть и не встать», «Царь-баба, красавица, талантище, обожаю!», «Вам все идет», «Вы в любом образе огонь», «Красопеточка, мы вас в любом образе любим и уважаем!», - пишут люди.

Напомним, веселая Валюха из "Сватов" в домашнем платьице показала, чем покоряет сердца: "Это ж надо, столько..."

Как сообщала Politeka, нарядную Валюху из "Сватов" засекли в магазине, актриса покорила образом: «Какая Красоточка»

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