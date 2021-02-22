Майкл, сын Анастасии Заворотнюк, играет на подаренной мамой гитаре

Об этом Майкл написал на своей странице в Instagram.

Актрису Анастасию Заворотнюк знают миллионы фанатов. Многие из них неотрывно следят за здоровьем кумира, поскольку звезда сейчас борется с онкологическим заболеванием. Знаменитость имеет трех детей, двое из которых родились в предыдущем браке. Это Анна и Майкл.

Старшая дочка 25-летняя Анна уже сформировавшаяся блогер и модель, знающая, что хочет от жизни.

Сыну Майклу 20 лет, он успел блеснуть талантом в ленте «Мамы», вышедшей на экраны в 2012 году. Молодой человек ведет свой микроблог не регулярно. Фанаты объясняют это скрытным характером, а также нежеланием пускать посторонних в свое личное пространство. По характеру Майкл больше похож на свою маму, чем сестра.

Сын звездной Анастасии Заворотнюк занимается музыкой. Часть материалов в его аккаунте посвящены домашним репетициям. Майкл показывает свое умение играть на электрогитаре. Кстати, именно этот музыкальный инструмент в свое время презентовала его мама. Как известно, это было еще до болезни.

На очередном видео можно рассмотреть улыбающегося Майкла в черной майке. В руках он держит гитару.

По ироничным словам Майкла, многие успешные ученые, известные философы спрашивали о возможности исполнения на гитаре дабстепа. В жизни нет ничего невозможного, а дабстеп всегда можно исполнить.

"Это будет самое тупое, что я делал", - сказал Майкл.

По-видимому, в этом возрасте сын известной актрисы испытывает к себе критическое отношение. Пересмотрев все ролики можно отметить данный факт. Возможно, что Майклу не хватает дружеской поддержки, внимания или он не верит в свои силы.

Напомним, дочь Заворотнюк рассказала о матери.

Как сообщала Politeka, дочь Заворотнюк халатно относится к своему здоровью.

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