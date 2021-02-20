Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, модель Анна, показала маму после информации о ее серьезном заболевании

Уже долго обсуждает тема, что Анастасия Заворотнюк лечится от онкологического заболевания, передает Politeka.net. Родственники звезды не дают комментариев на эту тему.

А всего несколько минут назад Анна удивила снимком с матерью. Девушка рассказала, что последние два года были самыми тяжелыми в ее жизни.

"Эта тема висит надо мной как дамоклов меч, и я не могу больше притворяться, что этого не существует...

Любой человек, кто когда-либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймет меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели", - написала дочь актрисы.

По словам Анны, ей надоели журналисты, которые ей предлагают деньги за любую информацию об Анастасии, однако дочь все равно не хочет подымать тему болезни матери. К тому же модель рассказала, что сейчас проходит лечение у психолога.

"Мне каждый раз больно. Все, что я могла об этом сказать на данный момент, я уже сказала. Пожалуйста, не спрашивайте.



Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит", - поделилась Заворотнюк-младшая, подкрепив запись фото с матерью.

"2017 год. Момент абсолютного счастья запечатлен на этом, дорогом мне, снимке. Я люблю тебя", - написала она в конце.