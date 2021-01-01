Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк впечатлила роскошным образом «утром» 1 января

Модель и актриса Анна Заворотнюк поделилась новым постом в своем Инстаграм в первый день 2021 года. Об этом пишет Politeka.net.

Девушка опубликовала новые фотографии в час дня, однако отметила, что после новогодней ночи это все равно утро.

«Доброе утро, я не ошиблась, потому что наверняка для большинства, после новогодней ночи, это утро. С Новым годом! С каким настроением проснулись? Как проводили Новый год? Какие надежды возлагаете на этот?», - написала Анна.

Пост она сопроводила своими фотографиями, на которых позирует в роскошном образе. На ней темно-красное платье с корсетом, благодаря которому девушка выглядит очень соблазнительно. Дополняет ее образ эффектный макияж с красной помадой и темными тенями.

Поклонники красотки пришли в восторг от ее образа. Вспомнили в комментариях и о болезни ее матери.

«С Новым Годом, Анечка. Как вы провели новогоднюю ночь, Нют? Счастья вам и близким. Самая красивая», «Ань, твоя мамочка обязательно выздоровеет, ведь она очень сильная, пусть она никогда не болеет и будет самой счастливой, ведь если наши мамы счастливы, то и счастливы мы. Анют, ты тоже будь сильной, не сдавайся, не грусти и не плачь, старайся улыбаться, это придаст твоей мамочке еще больше сил», «Шикарная надеюсь, что этот год будет лучше», - пишут люди.

Напомним, дочь онкобольной Заворотнюк с новой прической пожаловалась на внешность.

Как сообщала Politeka, дочь онкобольной Заворотнюк нараспашку прогулялась по улицам города: вылитая Анастасия.

Также Politeka писала, что дочь онкобольной Заворотнюк в корсете показала, как не нужно встречать Новый год.