Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Аанна рассказала, почему нельзя носить красный

На фото Заворотнюк позировала в красном платье и черном корсете. Звезда дополнила образ ярким макияжем и прической. На первом фото Анна взялась руками за корсет, а на втором - подняла вверх. Кадры получились эффектными и даже вызывающими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как вы знаете, 21 год это будет год быка, верите ли вы в то, что нельзя на Новый год надевать красный цвет, чтобы его «не злить»?

Спасибо моей чудесной команде за волшебный образ и кадры", - написала звезда.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя невероятная Анна", "Мне, например, как обладательнице красных волос, нельзя в это верить", "Анечка, Богиня просто Я в этот как-то не верю, считаю можно одевать красный если захочется. Отличного дня", "Сильно не верю, но судьбу испытывать не хочу", "А я собралась в красном платье встречать Новый год.. Не знала, что нельзя".

Напомним, дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что не может ездить за рулем и поделилась новым уличным фото.

На фото красотка стоит возле оживленной дороги, приодевшись в свободные джинсы, теплый свитер и бежевую шубку. Дополняют ее образ вязанная шапка и белые ботинки.

Напомним, дочь онкобольной Заворотнюк в кожаном корсете поделилась женским секретом

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