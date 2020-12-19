Анна, дочь больной раком Анастасии Заворотнюк, восхитила смелым образом, подав пример поклонницам

Как передает Politeka.net, 24-летняя модель и актриса опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в одновременно романтическом и брутальном виде.

Так, Анна позировала возле новогодней елочки в черном кожаном корсете и таких же брюках классического кроя. Сверху девушка накинула пиджак, а в руке держала небольшую стильную сумочку. Роскошный лук дополнили остроконечные сапожки.

Королевский шарм Анны подчеркнули ее пышные волосы, идеально уложенные на плечах. Так и хочется сказать - "породистая" красотка.

В подписи дочь актрисы Анастасии Заворотнюк заговорила о корсетах, она уверена, что последние способны привнести "изюминку" в любой наряд.

"Любая женщина в корсете - королева. Корсет подчеркивает красивые изгибы женского тела и все его достоинства. Во все времена женщины имели в своём гардеробе корсет, он хорош к вечерним нарядам, в праздничные, торжественные дни и в какие-то особые даты. Корсет украсит даже любой летний наряд. Мода, как всегда циклична, уходит и возвращается вновь. Но нам с вами очень повезло, сейчас корсет является трендом🖤", - поделилась своими мыслями модель.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Анюта, как всегда превосходна! 🥰 Корсеты никогда не носила, но надо попробовать.😊❤️"

"Волосы у вас шикарные😍"

"Шикарно выглядите😻"

"Куколка 😍"

"Корсет -это спасение 👌"

"Ты сама элегантность 🗝️😍"

"И свечка как корона👍😍⚘очень красиво"

"Афродита нервно курит в сторонке 😁"

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