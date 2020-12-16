Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк привлекла внимание образом в черном

Анна Заворотнюк в последнее время все активнее пробует себя в роли модели, примеряя запоминающиеся и стильные образы. Как сообщает Politeka.net, девушка поделилась новыми эффектными кадрами на своей странице в Инстаграм. Она также опубликовала эмоциональный пост, в котором напомнила людям о том, что важно не забывать думать о чувствах других.

«Мы всегда видим лишь обложку и никогда не знаем что же стоит за ней, внутри. Сколько слез, нервов, переживаний. И каким трудом достаётся эта похвала со стороны. Я настоящий человек, с настоящими эмоциями. И боль у нас у всех одинаковая», - написала девушка.

На новых кадрах она предстает в роскошном черном платье с открытой спиной. Вырез сзади украшен множеством маленьких цепочек со сверкающими стразами.

На фото и видео Анна замирает, сложив руки ладонями вместе перед лицом, будто в молитве.

Поклонники красотки тут же отреагировали на ее пост.

«Анюта, просто божественная. Конечно надо быть настоящими, искренними, не бояться своих эмоций. Анечка, пусть у вас все, все будет хорошо, мы вас очень любим», «Красотка моя», «Анна да ты права, что быть красивой и сильной это тяжелый труд, браво какая ты красивая», «Анечка! Мама твоя, Анастасия тоже очень красивая, и умница во всем!», «Идеальная», «Просто глаз не оторвать. Ань, вы очень красивая», - пишут люди.

Напомним, дочь онкобольной Заворотнюк в "мохнатом" топе удивила сходством с актрисой.

Как сообщала Politeka, дочь онкобольной Заворотнюк сделала неожиданное признание о своем здоровье.

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