Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк Анна знает, как нужно удивлять своих поклонников

Свежие фотографии девушка опубликовала в микроблоге Instagram.

Так, дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" поучаствовала в нежной фотосессии, на которой засветилась в белом платье, похожем на свадебное.

Роскошный наряд лишний раз подчеркивал пышный бюст Анны Заворотнюк и ее стройные ноги. Также в Instagram девушка обратилась за помощью к фанатам.

"Помогите выбрать. 1,2,3 или 4?", - подписала она новые снимки в своем личном микроблоге.

Фотосессия пришлась по душе поклонникам Анны Заворотнюк и они засыпали девушку лайками и восторженными комментариями.

"Все прекрасны, малышка", "Невероятная. Все шикарные, но больше понравились 1 и 3 фотографии", "А это вообще возможно? Любуюсь!", "Все прекрасны, но мне больше нравится 1", "На всех фотографиях красотка", "Ты такая красивая, все фотографии прекрасны потому что на них ты", "Выбрать, конечно, можно, но нужно знать для чего. Может просто какая больше нравится?", "Как же хочется стать невестой ,но никто не берет...", "Все фото супер", - написали они под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Анна Заворотнюк сбежала из загородного особняка и похвасталась своей квартирой в Москве.

Дочь онкобольной "Моей прекрасной няни" самостоятельно выбирала дизайн интерьера и отдала предпочтение светлым оттенкам, чтобы в доме было больше визуального пространства.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.