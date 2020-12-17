Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк впечатлила смелым образом в корсете
Юная Анна Заворотнюк в последнее время все чаще выступает в роли модели, демонстрируя разные эффектные наряды. Как сообщает Politeka.net, девушка поделилась новым постом в своем Инстаграм, в котором показала свой новый стильный образ.
«Облака, фиолетовая вата, летаю в них, но не забываю о суровой действительности», - подписала кадры дочь актрисы.
Стоит отметить, что девушка действительно фотографировалась в комнате с декорациями в виде пушистых облаков.
При этом, на юной Заворотнюк можно увидеть стильный корсет в черно-красную клетку. Дополняют лук модели стильные очки и завитые в мелкие кудри волосы.
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Поклонники красотки пришли в восторг от такого образа.
«Красивая моя», «Красавица», «Ваааааааууу обе фотографии как отдельный вид искусства», «Даже не узнать», «Вы копия мамы на этих фото, очень красивы», «Анечка, фотки-огонь, с какой то изюминкой, сама- лапочка!», «Няня Вика», «Сеньорита», «Здесь прям как Мама», - пишут люди.
Напомним, ранее мы писали, что Анна Заворотнюк сбежала из загородного особняка и похвасталась своей квартирой в Москве.
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