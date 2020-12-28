А еще говорят, что похожа на мать

Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, изумила новым образом и поделилась с публикой сокровенным

Как передает Politeka.net, 24-летняя модель опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала с новой прической.

Анна, которая обыкновенно выпрямляет локоны, изредка завивая кончики, на этот раз решила кардинально изменить внешность и превратилась в "кудряшку Сью".

Девушка позировала в алой не то ванне, не то огромном кресле. На ней был красный корсет, прочно державшийся на упругом бюсте.

На первом фото дочка Заворотнюк держит в руках фотоаппарат, снимая необычнфй декор на потолке в виде облаков, а на втором - похвасталась безупречными чертами лица, подчеркнутыми крутым макияжем, с близкого ракурса.

"Пока я фотографирую пушистые облака ☁️ Расскажите мне о самых смешных и странных подарках, которые вы получали на Новый год🎄", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать:

"😍 фотка бомба 💣"

"Красавица"

"Здесь так похожи на Анастасию! Шикарно, просто нет слов💖"

"Ты тоже любишь себя голой фоткать 😄😄"

"Скажите Анна, вы на кресле или это ванна? Интересная вещь. Пусть праздничное настроение не покинет вас никогда!"

Примечательно, что сама Анна также рассказала историю из своей жизни о самом странном подарке. Девушка выложила соответствующие кадры у себя в "сториз".

Оказывается, в первом классе учительница дала задание нарисовать животное, с котором дети себя ассоциировали. Дочка Заворотнюк нарисовала обезьянку из-за сильно оттопыренных ушей. Через некоторое время сосед по парте по имени Сережа подарил ей скотч.

«Уши торчали, как у эльфа. И вот Сережа приносит мне что-то. Оказалось, что это двусторонняя клейкая лента, чтобы приклеивать уши к голове. Я даже попробовала как-то, правда, полголовы вырвалось вместе с этой лентой. Но я была счастлива. Это же просто гениальнейший подарок! Серёжа, ты мужик!», - поделилась девушка.

Напомним, дочь онкобольной Заворотнюк появилась во всем черном и ошарашила признанием: «Сколько слез, нервов…».

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