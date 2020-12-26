Девушка очень похожа на свою мать

Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна устроила новогоднюю фотосессию возле витрины магазина

После того, как общественность потрясло известие о тяжёлом заболевании звезды «Моей прекрасной няни» ее дочь Анна стала невероятно популярна в соцсетях, пишет Politeka.net

Девушка имеет свою страницу в Инстаграм и массу поклонников, с которыми регулярно делится кадрами из жизни, а также образами с новых фотосессий, на котрых рекламирует одежду.

Молодая Заворотнюк очень похожа на свою маму Анастасию.

Красотка прошлась по городу и решила остановится у витрины магазина с новогодней инсталляцией.

Для прогулки она выбрала теплый серый костюм, шапку того же цвета и белый пуховик, который Анна расстегнула и сбросила.

«Сказочный мир за витриной🌛✨ всё замерло в ожидании Нового года🎄 морозы уже настигли столицу, а мне тепло и уютно в костюме», - написала Заворотнюк-младшая.

Ее предпраздничная фотосессия понравилась фанатам и собрала десятки положительных отзывов.

"Добрая улыбка", "Красотка", "Красавица", - пишут в сети.

Напомним, дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что не может ездить за рулем и поделилась новым уличным фото.

На фото красотка стоит возле оживленной дороги, приодевшись в свободные джинсы, теплый свитер и бежевую шубку. Дополняют ее образ вязанная шапка и белые ботинки.

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