Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна устроила новогоднюю фотосессию возле витрины магазина
После того, как общественность потрясло известие о тяжёлом заболевании звезды «Моей прекрасной няни» ее дочь Анна стала невероятно популярна в соцсетях, пишет Politeka.net
Девушка имеет свою страницу в Инстаграм и массу поклонников, с которыми регулярно делится кадрами из жизни, а также образами с новых фотосессий, на котрых рекламирует одежду.
Молодая Заворотнюк очень похожа на свою маму Анастасию.
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Красотка прошлась по городу и решила остановится у витрины магазина с новогодней инсталляцией.
Для прогулки она выбрала теплый серый костюм, шапку того же цвета и белый пуховик, который Анна расстегнула и сбросила.
«Сказочный мир за витриной🌛✨ всё замерло в ожидании Нового года🎄 морозы уже настигли столицу, а мне тепло и уютно в костюме», - написала Заворотнюк-младшая.
Ее предпраздничная фотосессия понравилась фанатам и собрала десятки положительных отзывов.
"Добрая улыбка", "Красотка", "Красавица", - пишут в сети.
Напомним, дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что не может ездить за рулем и поделилась новым уличным фото.
На фото красотка стоит возле оживленной дороги, приодевшись в свободные джинсы, теплый свитер и бежевую шубку. Дополняют ее образ вязанная шапка и белые ботинки.
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