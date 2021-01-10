Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время заговорила о состоянии матери
Как передает Politeka.net, Анна Заворотнюк затеяла у себя в Инстаграм рубрику ответов на вопросы поклонников. На удивление Анна сильно разоткровенничалась, хотя обычно старается держать личное при себе.
«Анечка, как ваша мама? Простите, если я вас как-то задела этим вопросом», - написали любопытные поклонники.
«Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее и я очень надеюсь, что все победим», - честно призналась девушка.
Экс-муж Лорак оставил любовницу и вернулся в Москву ради семьи: кадры "воссоединения"
51-летняя Дженнифер Лопес в крошечном топе и шортах устроила жаркие танцы на пилоне: "Завидуйте, дамы"
Экс-муж Лорак оставил любовницу и вернулся в Москву ради семьи: кадры "воссоединения"
"Невосполнимая утрата": скончался легендарный советский актер, покоривший сердца миллионов
Жуткое известие всколыхнуло Харьковщину: тело пропавшего парня нашли в поле, детали трагедии
Кроме этого, Заворотнюк пролила свет на отсутствие в социальных сетях двухлетней младшей дочки Анастасии Милы, которая родилась незадолго до того, как актриса заболела раком и попала в больницу.
«А где ваша сестричка? Вы часто с ней играете?», - спросили люди.
«Конечно, у нее все прекрасно, растет маленькая принцесса», - отметила Анна.
Девушка добавила, что не показывает сестру в социальных сетях, потому что родители против.
Отметим, что Анастасия Заворотнюк более года не показывается на публике. Она проходила длительное лечение, но семья тщательно скрывает ее внешность. Из-за позиции семьи, вокруг состояния Заворотнюк ходит масса слухов. В прессе писали, что актриса изменилась до неузнаваемости.
Напомним, что Анна Заворотнюк нараспашку прогулялась по улицам города: вылитая Анастасия.
Как сообщала Politeka, Анна Заворотнюк на полной скорости протаранила киоск и сбежала: что известно о ЧП.
Также Politeka писала, что Анна Заворотнюк в мрачном образе заговорила о надеждах: "Пусть мамочка выздоровеет".