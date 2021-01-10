Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время заговорила о состоянии матери

Как передает Politeka.net, Анна Заворотнюк затеяла у себя в Инстаграм рубрику ответов на вопросы поклонников. На удивление Анна сильно разоткровенничалась, хотя обычно старается держать личное при себе.

«Анечка, как ваша мама? Простите, если я вас как-то задела этим вопросом», - написали любопытные поклонники.

«Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее и я очень надеюсь, что все победим», - честно призналась девушка.

Кроме этого, Заворотнюк пролила свет на отсутствие в социальных сетях двухлетней младшей дочки Анастасии Милы, которая родилась незадолго до того, как актриса заболела раком и попала в больницу.

«А где ваша сестричка? Вы часто с ней играете?», - спросили люди.

«Конечно, у нее все прекрасно, растет маленькая принцесса», - отметила Анна.

Девушка добавила, что не показывает сестру в социальных сетях, потому что родители против.

Отметим, что Анастасия Заворотнюк более года не показывается на публике. Она проходила длительное лечение, но семья тщательно скрывает ее внешность. Из-за позиции семьи, вокруг состояния Заворотнюк ходит масса слухов. В прессе писали, что актриса изменилась до неузнаваемости.

Напомним, что Анна Заворотнюк нараспашку прогулялась по улицам города: вылитая Анастасия.

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