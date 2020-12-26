Дівчина дуже схожа на свою матір

Дочка хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна влаштувала новорічну фотосесію біля вітрини магазину

Після того, як громадськість потрясла звістка про важке захворювання зірки "моєї прекрасної няні" її дочка Анна стала неймовірно популярна в соцмережах, пише Politeka.net

Дівчина має свою сторінку в Instagram і масу шанувальників, з якими регулярно ділиться кадрами з життя, а також образами з нових фотосесій, на яких рекламує одяг.

Молода Заворотнюк дуже схожа на свою маму Анастасію.

Красуня пройшлася по місту і вирішила зупиниться біля вітрини магазину з новорічною інсталяцією.

Для прогулянки вона вибрала теплий сірий костюм, шапку того ж кольору і білий пуховик, який Анна розстебнула і скинула.

"Казковий світ за вітриною🌛 ✨ все завмерло в очікуванні Нового року🎄 морози вже наздогнали столицю, а мені тепло і затишно в костюмі», - написала Заворотнюк-молодша.

Її передсвяткова фотосесія сподобалася фанатам і зібрала десятки позитивних відгуків.

"Добра посмішка", "красуня", "красуня", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, дочка хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк зізналася, що не може їздити за кермом і поділилася новим вуличним фото.

На фото красуня стоїть біля жвавої дороги, одягнувшись у вільні джинси, теплий светр і бежеву шубку. Доповнюють її образ в'язана шапка і білі черевики.

Нагадавши, дочка онкохворої Заворотнюк у шкіряному корсеті поділилася жіночим секретом

А ще Politeka повідомляла, що донька онкохворої Заворотнюк у пікантному корсеті вразила зовнішністю

Також Politeka писала, що дочка онкохворої Заворотнюк з'явилася у всьому чорному і ошелешила визнанням