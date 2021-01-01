Дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк вразила розкішним образом "вранці" 1 січня
Модель і актриса Анна Заворотнюк поділилася новим постом у своєму Instagram в перший день 2021 року. Про це пише Politeka.net.
Дівчина опублікувала нові фотографії о першій годині дня, проте зазначила, що після новорічної ночі це все одно ранок.
"Доброго ранку, я не помилилася, тому що напевно для більшості, після новорічної ночі, Це ранок. З Новим роком! З яким настроєм прокинулися? Як проводили Новий Рік? Які надії покладаєте на цей?",- написала Анна.
Пост вона супроводила своїми фотографіями, на яких позує в розкішному образі. На ній темно-червоне плаття з корсетом, завдяки якому дівчина виглядає дуже спокусливо. Доповнює її образ ефектний макіяж з червоною помадою і темними тінями.
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Шанувальники красуні прийшли в захват від її образу. Згадали в коментарях і про хворобу її матері.
"З Новим Роком, Ганнуся. Як ви провели новорічну ніч, Нют? Щастя вам і близьким. Найкрасивіша", "Ань, твоя матуся обов'язково одужає, адже вона дуже сильна, нехай вона ніколи не хворіє і буде найщасливішою, адже якщо наші мами щасливі, то і щасливі ми. Анют, ти теж будь сильною, не здавайся, не сумуй і не плач, старайся посміхатися, це додасть твоїй матусі ще більше сил", "шикарна сподіваюся, що цей рік буде краще", - пишуть люди.
Нагадаємо, дочка онкохворої Заворотнюк з новою зачіскою поскаржилася на зовнішність.
Як повідомляла Politeka, дочка онкохворої Заворотнюк нарозхрист прогулялася вулицями міста: вилита Анастасія.
Також Politeka писала, що дочка онкохворої Заворотнюк в корсеті показала, як не потрібно зустрічати Новий Рік.