Дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк вразила розповіддю
Модель і актриса Анна Заворотнюк поділилася новим постом у своєму Instagram, передає Politeka.net.
Дочка Анастасії Заворотнюк розповіла, якою була дитиною.
«У дитинстві я була справжнісінькою пацанкою, лазила по деревах, стрибала з парашутом, з тарзанки, постійно ходила в синцях і саднах. Якось, катаючись на роликах на Воробйових горах, не вміючи гальмувати, я на повній швидкості врізалася в ларьок і мало не перевернула його, чим дуже налякала продавця і людей навколо. Але я, з гордо піднятою головою, як ні в чому не бувало, поїхала далі. І таких історій у мене мільйон", - зізналася дівчина.
Розповідь дочка Анастасії Заворотнюк супроводила фото, на якому зображена сидить на підвіконні в білій сукні з пір'я. Образ доповнюють білі масивні черевики і мереживні рукавички.
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"Красуня", "Нереальна", " Аня ти принадність!!!Тільки на мій погляд до цього чудового сукні підійшли б більше легкі босоніжки на шпильці", «Анюта красуня🌹 🌹 🌹», «Як завжди прекрасна», - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, дочка онкохворої Заворотнюк з новою зачіскою поскаржилася на зовнішність.
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