Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк поразила рассказом
Модель и актриса Анна Заворотнюк поделилась новым постом в своем Инстаграм, передает Politeka.net.
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, каким была ребенком.
«В детстве я была самой настоящей пацанкой, лазила по деревьям, прыгала с парашютом, с тарзанки, постоянно ходила в синяках и ссадинах. Как-то, катаясь на роликах на Воробьёвых горах, не умея тормозить, я на полной скорости врезалась в ларёк и чуть не перевернула его, чем очень напугала продавца и людей вокруг. Но я, с гордо поднятой головой, как ни в чем не бывало, поехала дальше. И таких историй у меня миллион», - призналась девушка.
Рассказ дочка Анастасии Заворотнюк сопроводила фото, на котором запечатлена сидящей на подоконнике в белом платье из перьев. Образ дополняют белые массивные ботинки и кружевные перчатки.
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Анна Заворотнюк позирует с идеальным аккуратным макияжем и украдкой, чем восхитила пользователей Сети.
«Красавица», «Нереальная», «Аня ты прелесть!!!Только на мой взгляд к этому восхитительному платью подошли бы больше лёгкие босоножки на шпильке», «Анюта красавица🌹🌹🌹», «Как всегда прекрасна», - пишут в комментариях.
Напомним, дочь онкобольной Заворотнюк с новой прической пожаловалась на внешность.
Как сообщала Politeka, дочь онкобольной Заворотнюк нараспашку прогулялась по улицам города: вылитая Анастасия.
Также Politeka писала, что дочь онкобольной Заворотнюк в корсете показала, как не нужно встречать Новый год.