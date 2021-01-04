Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк поразила рассказом

Модель и актриса Анна Заворотнюк поделилась новым постом в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, каким была ребенком.

«В детстве я была самой настоящей пацанкой, лазила по деревьям, прыгала с парашютом, с тарзанки, постоянно ходила в синяках и ссадинах. Как-то, катаясь на роликах на Воробьёвых горах, не умея тормозить, я на полной скорости врезалась в ларёк и чуть не перевернула его, чем очень напугала продавца и людей вокруг. Но я, с гордо поднятой головой, как ни в чем не бывало, поехала дальше. И таких историй у меня миллион», - призналась девушка.

Рассказ дочка Анастасии Заворотнюк сопроводила фото, на котором запечатлена сидящей на подоконнике в белом платье из перьев. Образ дополняют белые массивные ботинки и кружевные перчатки.

Анна Заворотнюк позирует с идеальным аккуратным макияжем и украдкой, чем восхитила пользователей Сети.

«Красавица», «Нереальная», «Аня ты прелесть!!!Только на мой взгляд к этому восхитительному платью подошли бы больше лёгкие босоножки на шпильке», «Анюта красавица🌹🌹🌹», «Как всегда прекрасна», - пишут в комментариях.

Напомним, дочь онкобольной Заворотнюк с новой прической пожаловалась на внешность.

Как сообщала Politeka, дочь онкобольной Заворотнюк нараспашку прогулялась по улицам города: вылитая Анастасия.

Также Politeka писала, что дочь онкобольной Заворотнюк в корсете показала, как не нужно встречать Новый год.