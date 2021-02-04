Дочь известной актрисы онкобольной Анастасии Заворотнюк похвасталась упругим животиком в московском ресторане

Дочь известной актрисы Заворотнюк, которая проходит лечение от рака, модель, а также блогер Анна в очередной раз порадовала подписчиков новыми снимками, сделанными в ресторане в Москве после переезда из особняка матери, пишет Politeka.net.

Анна Заворотнюк похвасталась шикарной укладкой и плоским животиком, который был виден благодаря ее наряду. В этот вечер девушка принарядилась, чтобы выбраться на ужин в ресторан "Батлер". На ней была стильная укороченная блуза яркого красного цвета с длинными рукавами-фонариками, длинна которой заканчивалась сразу под грудью, оголяя плоский животик.

Образ был дополнен черными кожаными брюками в высокой посадкой, которые обтянули бедра Анны Заворотюк и выгодно контрастировали с сочным алым верхом наряда.

Заворотнюк сделала безупречную укладку, выложив темные локоны волос на правую сторону и открыв ушко, где красовались крупные серьги с жемчугом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk)

На снимках Анна Заворотнюк покорила фанатов своим взглядом карих глаз, которые многим так напоминают взгляд ее матери, а также безупречной улыбкой и милыми ямочками на щечках.

"Красивая", "Прекрасная", "Вам очень идёт этот цвет волос", "Вы нереально красивая и нежная", "Красавица какая", "Шикарно", "Чудесная!!!", "Очень красивая девушка", - написали фолловеры в комментариях к публикации.

Свою публикацию модель подписала рассуждениями об образовании и выборе профессии.

"Я закончила очень престижный вуз в Нью Йорке, получила прекрасное образование, проработала около двух лет в продюсерской сфере. И вдруг меня просто осенило, и я поняла что хочу заниматься другим. Сначала я пришла к выводу, что для профессии блогера, по сути, образование необязательно. Но затем я поняла, что как раз таки мое продюсерское образование и даёт мне вектор для развития в этой сфере",- написала Анна Заворотнюк.



Напомним, что Анна Заворотнюк недавно решилась на переезд в Москву после продолжительного пребывания с матерью в доме под столицей. Девушка очень радовалась своему переезду и даже немного сменила имидж, выкрасив волосы в более темный каштановый оттенок.

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