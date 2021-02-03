Дочь известной актрисы онкобольной Анастасии Заворотнюк переехала и сменила имидж

Дочь известной актрисы Заворотнюк, которая продолжительное время лечится от онкологического заболевания, модель и блогер Анна, часто радует своих поклонников новыми снимками. Как передает Politeka.net, в этот раз в своем микроблоге в Instagram Анна похвасталась сменой имиджа.

Девушка показала несколько кадров, похваставшись переездом в Москву, и сменой цвета волос. Теперь Анна стала брюнеткой, и еще больше стала походить на свою онкобольную "няню Вику".

Модель решила показать, как ей идет новый образ, сделав несколько кадров возле заснеженной ели у ресторана. Для фотосессии Анна надела черное пальто поверх красного свитшота, а также стильный темно-серое клетчатое кепи.

Каштановые локоны пленили поклонников Анны, образ ей действительно очень к лицу, несмотря на то, что девушка заявила, что теперь сама себе немного напоминает японку. Мнения фанатов разделились, кто-то считает, что действительно Анна стала похожа на азиатскую красотку, другие наоборот заявили, что в девушке нет ничего от японки. А вот на том, то дочь Заворотнюк красотка, и милашка, мнения фанатов сошлись.

Множество комментариев посыпались на Анну: "Вы прекрасны в любом цвете волос 😍но этот особенно вам идёт 🙈🌷". "Вам так идёт, ещё больше на свою прекрасную маму стали похожи❤️✨", "Москва прекрасна! И вы 🤗", "Стесняюсь спросить. Вам самурай не нужен ?🙃"

Стоит сказать, что Анна продолжительное время жила вместе со своей больной мамой в особняке под Москвой. Видимо размеренная деревенская жизнь нагоняет на девушку грусть, раз она с такой радостью заявила о переезде.

"Наконец-то я переехала, я в центре и радуюсь доступности своих любимых мест! обожаю Москву, она прекрасна", - написала Анна.

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