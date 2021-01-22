Дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна заговорила про надію

На фото зірка показала себе в чорній сукні з декольте і без білизни. Анна сиділа на ліжку, знявши одну туфельку. Заворотнюк показала, як знімає і другу, а після цього сидить на підлозі і хвалиться довгими ніжками. Кадри вийшли ефектними і захоплюючими, адже дочка Анастасії виглядає дуже спокусливо. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Так хочеться вірити, що після грози обов'язково зійде сонце", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Всі ми чекаємо сонце", "тут дуже схожа на АЛСУ, спочатку подумала, що це вона)", " прекрасна. Все Буде Добре", " Гроза пройде і вигляне сонце!", "Все Буде Добре, Аня, тільки віри не втрачайте! Все буде відмінно!", "Так і буде, Ганнуся! Треба вірити!", "Ви сильна, витримаєте всі життєві труднощі", "Кістки, аж страшно".

Ми писали, що дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк вперше за довгий час заговорила про стан матері.

"Ганнуся, як ваша мама? Вибачте, якщо я вас якось зачепила цим питанням», - написали цікаві шанувальники.

"Моя мама дуже важко хворіє, але ми лікуємося, віримо в краще і я дуже сподіваюся, що всі переможемо», - чесно зізналася дівчина.

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