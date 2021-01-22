Дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заговорила о надежде
На фото звезда показала себя в черном платье с декольте и без белья. Анна сидела на кровати, сняв одну туфельку. Заворотнюк показала, как снимает и вторую, а после этого сидит на полу и хвастается длинными ножками. Кадры получились эффектными и увлекательными, ведь дочь Анастасии выглядит очень соблазнительно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Так хочется верить, что после грозы обязательно взойдет солнце", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Все мы ждём солнце", "Здесь очень похожа на АЛСУ, сначала подумала, что это она)", "Прекрасная. Всё будет хорошо", "Гроза пройдет и выглянет солнце!", "Все будет хорошо, Аня, только веры не теряйте! Все будет отлично!", "Так и будет, Анечка! Надо верить!", "Вы сильная, выдержите все жизненные трудности", "Кости, аж страшно".
Мы писали, что дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время заговорила о состоянии матери.
«Анечка, как ваша мама? Простите, если я вас как-то задела этим вопросом», - написали любопытные поклонники.
«Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее и я очень надеюсь, что все победим», - честно призналась девушка.
Напомним, дочь онкобольной Заворотнюк на полной скорости протаранила киоск и сбежала
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