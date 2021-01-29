Дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна похвалилася малюнком на стрункому тілі

Модель Анна Заворотнюк рідко балує своїх підписників пікантними подробицями про своє тендітне тіло, але в Instagram Stories вона все-таки ризикнула розповісти про те, що зробила зі своїм тілом в юному віці, і навіть показала це на фото, пише Politeka.net.

Дочка актриси Анастасії Заворотнюк відповіла на питання, яке давно мучить її шанувальників: скільки татуювань на її тілі і чи може Анна їх показати. Це питання було поставлено досить давно і модель все-таки зважилася на нього відповісти та показати малюнки на своєму тілі наполегливим фанатам.

На фото в Stories Анна Заворотнюк показала крупним планом своє стегно, проглядається через оригінального крою штанів, в які була одягнена модель. Через прорізи в тих місцях, де зазвичай бувають кишені на джинсах, було видно яскравий напис англійськими літерами, яку, за словами моделі, вона зробила ще в юному віці.

Попри те, що в Анни було два малюнки на тілі, згодом вона залишила тільки той, який їй подобався, позбувшись другого.

"Було дві, одну я звела, зараз тільки одна, зробила її років у 16, але мені досі вона подобається",- пише дочка Заворотнюк у себе на сторінці.

Варто відзначити, що Анна показала тату вже не вперше. Нещодавно вона оновила сторінку кадрами невеликої фотосесії, де вона позувала в тому ж вбранні. Через помітні прорізи в тих же вузьких джинсах можна було помітити напис на правому стегні дівчини, яка трохи проглядалася в кадрі. Хоча подробиці шанувальники змогли дізнатися тільки зараз.

Нагадаємо, дочка онкохворої Заворотнюк повідала про стан мами і чому приховують її молодшу сестру: "дуже важко..."

Як повідомляла Politeka, худа дочка онкохворої Заворотнюк влаштувала пікантну фотозйомку в спальні: "Аж страшно..."

Також Politeka писала, що у Жигунова і його дружини - копії Заворотнюк поповнення в родині, з'явилися кадри: "Ласкаво просимо, малюк!"