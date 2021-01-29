Дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна похвасталась рисунком на стройном теле

Модель Анна Заворотнюк редко балует своих подписчиков пикантными подробностями о своем хрупком теле, но в Instagram Stories она все-таки рискнула рассказать о том, что сделала со своим телом в юном возрасте, и даже показала это на фото, пишет Politeka.net.

Дочка актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на вопрос, который давно мучает ее поклонников: сколько татуировок на ее теле и может ли Анна их показать. Этот вопрос был поставлен довольно давно и модель все-таки решилась на него ответить и показать рисунки на своем теле настойчивым фанатам.

На фото в Stories Анна Заворотнюк показала крупным планом свое бедро, проглядывающееся из-за оригинального кроя брюк, в которые была одета модель. Через прорези в тех местах, где обычно бывают карманы на джинсах, была видна яркая надпись английскими буквами, которую, по словам модели, она сделала еще в юном возрасте.

Несмотря на то, что у Анны было два рисунка на теле, впоследствии она оставила только тот, который ей нравился, избавившись от второго.

"Было две, одну я свела, сейчас только одна, сделала ее лет в 16, но мне до сих пор она нравится",- пишет дочь Заворотнюк у себя на странице.

Стоит отметить, что Анна показала тату уже не в первый раз. Недавно она обновила страничку кадрами небольшой фотосессии, где она позировала в том же наряде. Через заметные прорези в тех же узких джинсах можно было заметить надпись на правом бедре девушки, которая немного просматривалась в кадре. Хотя подробности поклонники смогли узнать только сейчас.

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