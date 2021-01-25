Новая возлюбленная актера Сергея Жигунова сообщила о пополнении в семье

В прошлом году стало известно, что актер ушел от жены к новой возлюбленной - Виктории Ворожбит, передает Politeka.net. Как только поклонники увидели фото новой пассии артиста, то сразу заметили сходство любовницы с актрисой Анастасией Заворотнюк.

Известно, что много лет назад Жигунов и Заворотнюк закрутили роман во время съемок сериала "Моя прекрасная няня". Однако в итоге у пары ничего не сложилось, и Сергей вернулся к жене.

Все же отношения снова распались, ведь Жигунов в прошлом году закрутил роман с Викторией Ворожбит. Последняя работает специалистом по взаимодействию со средствами массовой информации.

Возлюбленная артиста активно ведет страницу в Инстаграм, где сообщила радостную новость - она взяла в семью щенка породы мальтийская болонка. Собачку назвали Степаном.

Ворожбит показала веселого питомца и его новый домик. Кадры были размещены в сторис и не только.

"Степашка приехал домой", - написала возлюбленная актера.

За два часа пост собрал более 200 лайков и много комментариев.

"Господи, кто это?", "Ну, хоть дом под охраной теперь! 😄", "Аааа какой милый я не могу😍😍. Это щенок или уже взрослая собака?", "Красавиц😁 а у нас Ава, она же Аватарка 🤣", "Стёпик, добро пожаловать, малыш!", "Милашка какой🥺", Какая прелесть, Вика!!!😍", "Милота!", "Какой хорошенький!", "Вот кто Пыню будет веселить!! Сергей нас уже познакомил...У вас фотки лучше!!", - написали пользователи сети.

Напомним, что Жигунов бросил жену ради новой "копии" Заворотнюк: скандальные детали и фото разлучницы

Как сообщала Politeka, экс-жена Жигунова, которую актер променял на Заворотнюк, огорошила признанием.

Также Politeka писала, что Жигунов бросил жену ради новой "копии" Заворотнюк: скандальные детали и фото разлучницы.