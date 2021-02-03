Дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк, Анна, не стримала емоцій

Як передає Politeka.net, 25-річна модель опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, відповідаючи на питання фолловерів.

Дівчина активно веде свій мікроблог, ділячись різними філософськими думками, розповідаючи історії з дитинства або викладаючи результати розкішних фотосесій в стильних нарядах. Однак, тему з важким захворюванням матері (у якої кілька років тому діагностували рак головного мозку) намагається уникати.

Не витримавши напливу питань від шанувальників, Анна вирішила розставити всі крапки над "i". Дівчина пояснила, що подібні питання завдають їй біль.

Так, один з фолловерів поцікавився у неї, чому вона ніколи не розповідає про стан Анастасії Заворотнюк, невже "це під забороною"?

"Тому що це дуже боляче і я боюся стрясати повітря, просто молюся і вірю, говорити про це не має сенсу, мені не потрібна жалість, я просто хочу, щоб мама була здорова і поруч", - раптово розговорилася у відповідь Анна, додавши. - "Я вдячна кожному з вас, хто дає мені підтримку, добро і світло, не ставлячи питань".

Раніше у неї запитували, чому вона ніколи не показує в соцмережі свою молодшу сестричку Мілу. Маляткові вже два рочки. Незадовго після її народження Заворотнюк поставили цей страшний діагноз.

"А де ваша сестричка? Ви часто з нею граєте?", - запитали в Анни.

"Звичайно, у неї все прекрасно, росте маленька принцеса", - відповіла та, додавши, що батьки проти того, щоб вона ділилася фото з Мілою.

Нагадаємо, що Анна Заворотнюк нарозхрист прогулялася вулицями міста: вилита Анастасія.

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