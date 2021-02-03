Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, не сдержала эмоций

Как передает Politeka.net, 25-летняя модель опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, отвечая на вопросы подписчиков.

Девушка активно ведет свой микроблог, делясь различными философскими мыслями, рассказывая истории из детства или выкладывая результаты роскошных фотосессий в стильных нарядах. Однако, тему с тяжелым заболеванием матери (у которой несколько лет назад диагностировали рак головного мозга) старается избегать.

Не выдержав наплыва вопросов от любопытных поклонников, Анна решила расставить все точки над "i". Девушка объяснила, что подобные вопросы причиняют ей боль.

Так, один из подписчиков поинтересовался у нее, почему она никогда не рассказывает о состоянии Анастасии Заворотнюк, неужели "это под запретом"?

"Потому что это очень больно и я боюсь сотрясать воздух, просто молюсь и верю, говорить об этом не имеет смысла, мне не нужна жалость, я просто хочу, чтобы мама была здорова и рядом", - внезапно разоткровенничалась в ответ Анна, добавив. - "Я благодарна каждому из вас, кто дает мне поддержку, добро и свет, не задавая вопросов".

Ранее у нее спрашивали, почему она никогда не показывает в соцсети свою младшую сестричку Милу. Малышке уже два годика. Незадолго после ее рождения Заворотнюк поставили этот страшный диагноз.

«А где ваша сестричка? Вы часто с ней играете?», - спросили у Анны.

«Конечно, у нее все прекрасно, растет маленькая принцесса», - ответила та, добавив, что родители против того, чтобы она делилась фото с Милой.

Напомним, что Анна Заворотнюк нараспашку прогулялась по улицам города: вылитая Анастасия.

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