Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк, Анна, показала фотографии с прогулки и поговорила о зиме

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая проходит лечение от рака, Анна, не так давно переехала в столицу России, Москву. Девушка уже сделала несколько публикаций в социальной сети Instagram из этого города. Как передает Politeka.net, в последнем посте девушка рассказала, за что она любит зиму.

Анна опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена возле Государственного универсального магазина, расположенного в центре Москвы. На фотографиях видно, что дочка знаменитости оделась явно не по погоде, впрочем, судя по восторженным комментариям поклонников под публикацией, оно того стоило.

На снимках девушка стоит напротив ГУМа с кружкой кофе. На прогулку она вновь одела черное пальто, из-под которого виднеется бежевый свитер. Голову Анны украшает черный кожаный берет, а ноги — кожаные сапоги в тон свитеру. Хоть на улице и холодно, в этом наряде у поклонников появилась возможность взглянуть на ножки Заворотнюк. В руках у Анны небольшая черная сумочка.

В подписи к посту Анна Заворотнюк рассказала, что считает, что в каждом времени года есть что-то прекрасное, поэтому она любит и зиму, например, за то, что во время метелей, бушующих за окном, у нее создается ощущение сказки. В то же время аромат имбирного печенья дома в такую погоду создает дополнительный уют. Кроме того, зимой Анна празднует свой день рождения, восхищается снежными январскими утрами, и предвкушает чудеса.

Правда, посетовала девушка, зимой холодно, однако, как она отметила, если хорошо закутаться, а не выходить в мороз легко одетой, как это сделала она, то вполне терпимо. В конце она спросила у поклонников, любят ли они зиму, и если да, то за что?

В комментариях множество поклонников восхитились красотой Анны: "Куколка Барби"; "Очень похожи на Мамочку. Здоровья ей и счастья Вам"; "Очень красивая". Кроме того, в комментариях многие ответили, что любят зиму. Чаще всего подписчики пишут о том, что любят зиму за праздники, зимние пейзажи и ощущение чуда.

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