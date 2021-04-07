Совсем другой человек

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко удивила появиление в неожиданном виде

Актриса Татьяна Кравченко в каких только ролях не выступала на сцене театра, однако широкую известность она получила благодаря нашумевшему сериалу «Сваты», в котором сыграла добрую и отзывчивую Валентину Будько. Новый снимок Кравченко появился на одной из таких страниц в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Актриса запечатлена в простом образе, без прикрас и нарядной одежды. Можно заметить поседевшие отросшие корни волос и не аккуратно подведенные брови.

В Сети признаются, что артистку удалось узнать не с первого взгляда.

«Вас на этом фото и не узнать», «Надеюсь это Вы в роли», «Играете кривобровку?», «Мы Вас любим и все образы, какие воплащаете на экране и театре ❤», - пишут в комментариях.

«Творческое перевоплощение вообще загадка! Актер может испытывать не только эмоции своего героя, но и физические проявления, боль, психическое расстройство… что угодно», - приведена цитата российской писательницы.

Напомним, известная российская актриса Олеся Железняк, которая сыграла в сериале «Сваты» роль жены Митяя Ларису Буханкину, рассказала, что 7 сезона сериала осталось доснять всего четыре серии. Но из-за ковидных ограничений трудно всех собрать и начать работу. Актеры надеются, что это сделать удастся уже летом.

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