Взрыв произошел в доме российского актера Сергея Жигунова и егосупруги Виктории Ворожбит, которая невероятно похожа на Анастасию Заворотнюк

Виктория Ворожбит, а ныне уже Жигунова, сообщила о произошедшем на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Сегодня утром проснулись от громкого хлопка и вспышки. Бахнула розетка в спальне», - сообщила она.

А виновником произошедшего оказался милый маленький питомец супругов.

«Эта обаятельная животная съела все провода в доме. Я тут вычитала, что фольгой надо закрывать, обернула провода, утром обнаружили, что весь пол покрыт изорванной в мелкие клочки фольгой, а Степашка довольный сидит в центре этого богатства. Безжалостно сожраны зарядки от айфонов, от ноута и планшетов. Съеден провод от массажного кресла…», - рассказала Виктория и показала фото собачки.

В результате ЧП он не пострадал.

Супруга Жигунова рассказала, что переживает за питомца.

«Говорят, что в год это пройдёт, но до года ещё семь месяцев, а зубы у него чешутся постоянно. Игрушек дома море, в том числе, и имитирующих провода. Он и их грызёт, но и провода тоже не забывает. Очень страшно за него, ещё током ударит. Все убираем, конечно, максимально далеко и высоко, но кое-что не уберёшь», - отметила она.

Напомним, о свадьбе Жигунов и Ворожбит сообщили 26 марта.

Напомним, Жигунов показал первое фото с новой женой-копией Заворотнюк, заставив всех ахнуть: "Вика взяла мою…"

Как сообщала Politeka, "гардемарин" Жигунов сыграл свадьбу с копией Заворотнюк, ради которой бросил семью: "По воле рока..."

Также Politeka писала, что у Жигунова и его жены-копии Заворотнюк пополнение в семье, появились кадры: "Добро пожаловать, малыш!"