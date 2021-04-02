Взрыв произошел в доме российского актера Сергея Жигунова и егосупруги Виктории Ворожбит, которая невероятно похожа на Анастасию Заворотнюк
Виктория Ворожбит, а ныне уже Жигунова, сообщила о произошедшем на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Сегодня утром проснулись от громкого хлопка и вспышки. Бахнула розетка в спальне», - сообщила она.
А виновником произошедшего оказался милый маленький питомец супругов.
«Эта обаятельная животная съела все провода в доме. Я тут вычитала, что фольгой надо закрывать, обернула провода, утром обнаружили, что весь пол покрыт изорванной в мелкие клочки фольгой, а Степашка довольный сидит в центре этого богатства. Безжалостно сожраны зарядки от айфонов, от ноута и планшетов. Съеден провод от массажного кресла…», - рассказала Виктория и показала фото собачки.
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В результате ЧП он не пострадал.
Супруга Жигунова рассказала, что переживает за питомца.
«Говорят, что в год это пройдёт, но до года ещё семь месяцев, а зубы у него чешутся постоянно. Игрушек дома море, в том числе, и имитирующих провода. Он и их грызёт, но и провода тоже не забывает. Очень страшно за него, ещё током ударит. Все убираем, конечно, максимально далеко и высоко, но кое-что не уберёшь», - отметила она.
Напомним, о свадьбе Жигунов и Ворожбит сообщили 26 марта.
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