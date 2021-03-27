Известный российский актер Сергей Жигунов, объявил о том, что женился на Виктории Ворожбит из Владивостока, девушке невероятно похожей на Анастасию Заворотнюк, роман с которой приписывали актеру

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Жигунов сперва разместил правую руку с кольцом на безымянном пальце, а на следующий день опубликовал радостную новость:

"Поздравьте меня! Вика взяла мою фамилию!", - написал Жигунов.

Как все помнят, роман, который приписывают актеру с Анастасией Заворотнюк начался с сериала "Моя прекрасная няня", где онкобольная Заворотнюк блистательно сыграла роль няни Вики.

На странице Виктории также появилось фото с ЗАГСа, поцелуй счастливчиков, соединивших свою судьбу, с подписью: "Жигуновы!"

Известно, что Сергей Жигунов ради Виктории Ворожбит даже развелся с женой, 25 октября актер публично объявил о разводе с 61-летней Верой Новиковой, опубликовав свидетельство о расторжении брака. До этого актер уже уходил из семьи ради своей пассии Анастасии Заворотнюк, однако двухлетние отношения ни к чему не привели, и Жигунов вернулся к Новиковой.

Стоит сказать, то и у Виктории Жигунов не стал первым мужем, а предыдущие отношения закончились болезненным разрывом.

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