Известный российский актер, экс-возлюбленный Анастасии Заворотнюк, Сергей Жигунов намекнул, что женился

Как передает Politeka.net, на своей странице в Instagram артист поделился фотографией с кольцом на безымянном пальце.

«Люблю московские бульвары», — кратко подписал он фотографию, и не сообщил никаких подробностей.

Отметим, в последнее время известный "Гардемарин" жил вместе с журналисткой и кинопродюсером Викторией Ворожбит, которую называют копией Анастасии Заворотнюк. В Сети даже предполагают, что она намеренно копирует внешность звезды сериала «Моя прекрасная няня», чтобы нравиться Жигунову.

Виктория Ворожбит на своей странице в соцсети поделилась снимком букета тюльпанов.

«Настроение», — сделала она подпись.

В комментариях Жигунова и его избранницу поздравляют со свадьбой.

«Поздравляем», «Тили-тили тесто», «Мои поздравления!!! Пусть только ни что не мешает вашему счастью», «А может и мечта Сергея о сыне сбудется???? От большой любви счастливые дети всегда рождаются», «От души Вас поздравляю», «Тонко намекнули», «Поздравляю, будьте счастливы», " По воле рока , так случилось", - пишут в комментариях.

Напомним, Сергей Жигунов ради Виктории Ворожбит даже развелся с женой. Расставание он подтвердил еще в мае. А 25 октября публично объявил о разводе с 61-летней Верой Новиковой, опубликовав свидетельство о расторжении брака в Instagram.

Интересно, что это не первый развод пары. Прожив 22 года в браке с актрисой Верой Новиковой, в 2007 "гардемарин" закрутил роман с коллегой по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк и развелся с женой. Но счастье продлилось всего два года, Жигунов вернулся к Новиковой, и они снова поженились в 2009 году.

Напомним, что Жигунов бросил жену ради новой "копии" Заворотнюк: скандальные детали и фото разлучницы.

Как сообщала Politeka, экс-жена Жигунова, которую актер променял на Заворотнюк, огорошила признанием.

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