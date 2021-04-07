Известная российская актриса Олеся Железняк, которая сыграла в сериале «Сваты» роль жены Митяя Ларису Буханкину, раскрыла подробности съемок

Подробностями артистка поделилась в интервью Sobesednik.ru.

«Мы уже года четыре снимаем этот сезон, осталось всего четыре серии. Так как вся команда проекта с Украины, из-за ковидных ограничений трудно всех собрать и начать работу. Надеемся доснять сезон летом. Сами не знаем, когда он выйдет на экран. Надеюсь, к зиме», - рассказала артистка.

Олеся Железняк также поделилась нюансами того, как проходили съемки. Так, дома, в которых снимали сериал снимали у хозяев, но всегда все проходило гладко.

«Люди нас всегда прекрасно принимали. Однако съемки – процесс трудоемкий, поэтому к концу смены они уже ждали, когда же группа уедет. Помню, снимали под Киевом, вытоптали весь двор и огород семье, у которой арендовали дом. Они даже нас впускать больше не хотели», - призналась артистка.

Железняк отметила, что пандемия заставила изменить все платы. Актриса, как и многие другие, оказалась на изоляции. Отметим, у нее четверо детей, старшему Савелию 16 лет, а младшему Фоме 7 лет.

«Было тяжеловато. Я все время за кем-то ухаживала – дети, муж, животные, дом, который мы снимали во время самоизоляции. Какой же непростой жизнью живут мамы, которые все время дома! Но именно во время карантина я поняла, как люблю свою работу. Раньше как-то не задумывалась об этом», - рассказала актриса.

Отметим, коронавирус стал огромной бедой для всей Земли, только по официальным данным американского университета Джонса Хопкинса, жертвами эпидемии стали 2 млн 872 тыс. 575 человек.

По состоянию на утро 7 апреля число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии составило 132 млн 423 тыс. 13.

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