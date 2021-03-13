Звезды стали выглядеть не так, как в первых сезонах

46-летняя актриса Олеся Железняк вместе с известной коллегой Татьяной Кравченко из сериала "Сваты" поразили внешностью

Обе артистки стали популярнее после выхода указанного сериала, передает Politeka.net. Железняк исполнила роль Митяя - Ларисы Буханкиной, а Кравченко - Валюхи, жены Ивана Будько.

Несколько сезонов обе радовали поклонников, в одном из последних сезонов просто удивили измененной внешностью.

В одной из фан-групп опубликовали кадр из сериала, в котором обе предстали в домашних образах за столом. Вид у Ларисы был заплаканным, а Валюха смотрела на нее с удивлением.

"Язык мой - враг мой, думала Лариса и продолжала говорить ☺️



Доброго дня вам и хороших выходных!)", - написали авторы поста.

Почти за час пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Спасибо и вам весны и расцветания валюшка вы наша❤️❤️❤️❤️🔥😍", "❤️❤️🔥🔥Танечка, Спасибоооо 😍😍😍😍С масленицей вас!!!! Пусть весна принесёт счастье и радость!!!🙌", "Я Оля, но он тоже мой враг, и я продолжаю говорить ❤️", "Как я с удовольствием смотрю сериал Сваты,как мне он нравится", "У Вас очень хороший дуэт с Железняк и в Сватах, и в театре👍", - написали пользователи сети.

Напомним, Олеся Железняк в одном из интервью, что в Беларуси, где проходили съемки долгожданного седьмого сезона, были отсняты почти все серии, однако проект был приостановлен из-за карантина. Железняк призналась, что пока не знает, когда ждать выхода новых "Сватов".

Поклонники тем временем мечтают увидеть героев, которых покажут в молодости.

Напомним, Валюха из "Сватов" стала серьезной дамой.

Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" распустила косы.

Также Politeka писала, кадр из "Сватов" всполошил поклонников.