46-летняя актриса Олеся Железняк вместе с известной коллегой Татьяной Кравченко из сериала "Сваты" поразили внешностью
Обе артистки стали популярнее после выхода указанного сериала, передает Politeka.net. Железняк исполнила роль Митяя - Ларисы Буханкиной, а Кравченко - Валюхи, жены Ивана Будько.
Несколько сезонов обе радовали поклонников, в одном из последних сезонов просто удивили измененной внешностью.
В одной из фан-групп опубликовали кадр из сериала, в котором обе предстали в домашних образах за столом. Вид у Ларисы был заплаканным, а Валюха смотрела на нее с удивлением.
"Язык мой - враг мой, думала Лариса и продолжала говорить ☺️
Доброго дня вам и хороших выходных!)", - написали авторы поста.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Дорофеева без макияжа и парика дала рассмотреть себя настоящую, разница очевидна: "Зачем, Наденька?"
Могилевская "вырубила" с ноги зрителя, который снимал ее на концерте, видео "беспредела": "Просто нет слов!"
Поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически: "Тело обнаружили в..."
Полиция поднялась по тревоге на Киевщине: бесследно исчезли две девочки, фото и приметы
Почти за час пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.
"Спасибо и вам весны и расцветания валюшка вы наша❤️❤️❤️❤️🔥😍", "❤️❤️🔥🔥Танечка, Спасибоооо 😍😍😍😍С масленицей вас!!!! Пусть весна принесёт счастье и радость!!!🙌", "Я Оля, но он тоже мой враг, и я продолжаю говорить ❤️", "Как я с удовольствием смотрю сериал Сваты,как мне он нравится", "У Вас очень хороший дуэт с Железняк и в Сватах, и в театре👍", - написали пользователи сети.
Напомним, Олеся Железняк в одном из интервью, что в Беларуси, где проходили съемки долгожданного седьмого сезона, были отсняты почти все серии, однако проект был приостановлен из-за карантина. Железняк призналась, что пока не знает, когда ждать выхода новых "Сватов".
Поклонники тем временем мечтают увидеть героев, которых покажут в молодости.
Напомним, Валюха из "Сватов" стала серьезной дамой.
Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" распустила косы.
Также Politeka писала, кадр из "Сватов" всполошил поклонников.