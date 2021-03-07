Актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху Будько в сериале "Сваты", удивила новым образом



Как передает Politeka.net, снимок появился на фан-страничке артистки в Instagram.



"Всем хорошего вечера", - говорится в подписи к видео.



На опубликованном кадре Татьяна позировала с распущенными волосами, мило улыбаясь на камеру.



Поклонники актрисы не скупились на лестные комментарии для любимицы. Валюху просто засыпали теплыми и восхищенными словами.



"Какая вы прекрасная с добрыми голубыми глазами", "Ты здесь очень хорошенькая, обнимаю", "Как же красиво Вы умеете носить украшения!", "Очень обаятельная и привлекательная. Прическа очень к лицу", "Вам прекрасного настроения и удачи во всех ваших делах. Творческих вершин! Но не забывайте что Вы женщина и позвольте себе на день стать Королевой, отдохнуть и расслабиться", "Настоящая женщина! Не испорчена косметологами пластикой! Уважаю", - писали в комментариях под снимком.



