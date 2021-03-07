Актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху Будько в сериале "Сваты", удивила новым образом
Как передает Politeka.net, снимок появился на фан-страничке артистки в Instagram.
"Всем хорошего вечера", - говорится в подписи к видео.
На опубликованном кадре Татьяна позировала с распущенными волосами, мило улыбаясь на камеру.
Поклонники актрисы не скупились на лестные комментарии для любимицы. Валюху просто засыпали теплыми и восхищенными словами.
"Какая вы прекрасная с добрыми голубыми глазами", "Ты здесь очень хорошенькая, обнимаю", "Как же красиво Вы умеете носить украшения!", "Очень обаятельная и привлекательная. Прическа очень к лицу", "Вам прекрасного настроения и удачи во всех ваших делах. Творческих вершин! Но не забывайте что Вы женщина и позвольте себе на день стать Королевой, отдохнуть и расслабиться", "Настоящая женщина! Не испорчена косметологами пластикой! Уважаю", - писали в комментариях под снимком.
Напомним, романтичное фото Валюхи из "Сватов" с цветами принесло радостную весть: "Осталось два понедельника...".
Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светится от счастья: "Сердце у нее золотое"
Ушла из жизни легендарная актриса-красавица, на ее фильмах выросли поколения: "Ее будет очень не хватать всем"
Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светится от счастья: "Сердце у нее золотое"
56-летняя Повалий излила душу после переезда в Россию, боялась жить: "Не видела будущего"
Экс-муж Ани Лорак примчался в Москву, новые кадры семейной идиллии: "С моей любимой..."
Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" не смогла скрыть чувств в крепких объятиях Добронравова: "Аж на душе теплее".
Также Politeka писала, что довольную Валюху из "Сватов" засекли в объятиях с красавчиком, нежное фото: "Обожаю...".