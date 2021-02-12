Популярная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху Будько в сериале "Сваты", восхитила видом в объятиях коллеги Федора Добронравова
Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на фан-страницу посвященную творчеству артистки.
Кравченко и Дорбонравов запечатлены в образах из сериала «Сваты» – Ивана и Валентины Будько. Они стоят, обнявшись, и смотрят в камеру.
Поклонники сериала восхищаются любимыми артистами.
«Прекрасные наши сваты! Мы так Вас любим! Здоровья Вам крепкого, не стареть и не болеть! Храни Вас Господь!», «Красивая пара», «Обожаем Вас , какие же Вы милые и суперские артисты, дай бог Вам доброго здоровья на долгие годы», «Аж на душе теплее», «Любим навсегда», «Как я вас люблю», «Вот это пара», - пишут в комментарих.
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Отметим, ранее Кравченко признавалась, что влюбляться в коллегу по сцене.
"На третьих "Сватах" со мной случилась эта беда... Или счастье. Мы все время с ним лежали в постели по сюжету. И мой организм откликнулся, отреагировал. Меня потянуло уже в жизнь, влюбилась прям, приставала прям. Как хорошо, что он отказал мне", - рассказала Кравченко.
В результате они остались хорошими друзьями.
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