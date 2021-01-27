Звезда популярного сериала «Сваты» Татьяна Кравченко покорила поклонников милым домашним образом
Актриса, которая полюбилась многим благодаря роли Валюхи в сериале «Сваты», продолжает радовать поклонников даже в затянувшемся перерыве между сезонами. Новое фото Кравченко появилось на одной из ее фан-страниц в Инстаграм.
На снимке актриса предстала в простом, но от этого не менее удачном образе. На ней черная блузка с крупными красными цветами, которые идеально сочетаются по цвету с красной помадой знаменитости. Дополняют образ Кравченко женственная высокая прическа, а также элегантная цепочка и серьги.
В таком образе актриса выглядит очень женственно и в то же время по-домашнему тепло.
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Ее поклонники пришли в восторг от такого снимка и буквально засыпали актрису комплиментами.
«Прекрасной женщине, прекрасных снов», «Дай Вам Бог здоровья и долгих лет жизни», «Добрый, прекрасный, позитивный человек! Спасибо вам, Танечка!», «Какая Вы здесь хорошенькая!», «Сейчас как раз смотрю сериал и любуюсь Вами! «Сваты»-лучший сериал!», «Моя любимая актриса», «И Вам сладких и цветных снов прелестная, очаровательная женщина», «Смотрю Сваты каждый день, каждую фразу наизусть знаю...не надоедает...Люблю вас, Татьяна!», «Прекрасная актриса и человек», - пишут люди.
Напомним, Валюха из "Сватов" внезапно вспомнила молодость, не скрывая своей печали: "Вы и сейчас ого-го!".
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