Поклонники "Сватов" ностальгируют по сериалу и расспрашивают, когда же ждать новых выпусков
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу одной из актрис сериала Татьяны Кравченко.
Так, в фан-аккаунте Кравченко появилось фото со съемок, на котором позирует актерский состав "Сватов".
"Классический художественный сюжет", - говорится в подписи к фото.
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В комментариях фолловеры порадовались такой яркой фотографии и начали расспрашивать, когда же ожидать выхода новых серий "Сватов".
"Сериал супер! Лариса где-то свою зеленую сумку из клеенки забыла", "У нас вода очень вкусная". Сериал супер!", "Какие люди! Какие классные артисты! И без охраны?", "Очень люблю этот сериал", "Девчата, с весной! Сюжет классный! Спасибо, что смешали фильм, и село, и город, породнили народ", "Обожаю вас и ваш сериал, не дождемся продолжения", "Когда же мы все-таки посмотрим 7-й сезон? Мы же так ждем", "Будет ли продолжение?", "Красавцы, когда будет продолжение? Где наш Бутко?", "Красиво и прикольно", - пишут в комментариях.
Ранее Татьяна Кравченко показала, как посетила салон красоты, где ее личный стилист сделал ей прическу. Актриса смирно сидела в кресле, пока мастер работал с ее волосами, и рассказывала о своих ощущениях после посещения парикмахера.
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