В сети появилось невиданное ранее фото актрисы из сериала "Сваты" Татьяны Кравченко в удивительном образе

Как сообщает Politeka.net, известная актриса Татьяна Кравченко за свою творческую карьеру отыграла множество ролей в кино, сериалах и на сцене театра. Звезда полюбилась зрителю по-особенному в комедийном сериале "Сваты", где сыграла роль добродушной хохотушки Валюхи Будько. И пока поклонники ждут продолжения сериала, в соцсети Instagram продолжают появляться фан-страницы, посвященные персонажам и сериалу.

Так, недавно в одном из таких фан-аккаунтов опубликовали очаровательное фото Татьяны Кравченко, на котором ее просто не узнать. Похоже, это очередное перевоплощение актрисы для роли в театре. На снимке она гордо сидит и сжимает в руках черную сумочку. На сцену Татьяна вышла в серых брюках и темной клетчатой блузе свободного кроя. При этом внимание привлекают светлые волосы артистки, которые она прикрыла кокетливой шляпкой, а на ее лице легкий макияж и уверенный взгляд.

В подписи к фотографии говорится: "Как вам образ? Хочется услышать ваше мнение в комментариях". Конечно же пользователи принялись обсуждать новое фото любимой актрисы, отмечая, что здесь она выглядит совершенно иначе и ее сложно узнать. "Прекрасен", "Великолепны", "Вы прекрасны!", "Образ серьезной дамы", "Потрясающе", "Супер", "Любимая актриса! Вы красотка!", "Супер! Татьяна Эдуардовна, любим Вас очень!", "Вы очаровательны!", "Вы настолько прекрасны, Вам любой образ подходит", - пишут в комментариях к фото Кравченко.

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