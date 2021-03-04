66-летняя актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху Будько в сериале "Сваты", засветилась со звездой фильма "Мы из джаза"

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц актрисы в Инстаграм, появился снимок актрисы с коллегой с Александром Панкратовым-Черным.

Кравченко в полосатой кофточке и кепке сидела рядом с 71-летней звездой советских фильмов на диване. Оба актера смеются. Похоже фото было сдела во время спектакля, в котором играли артисты.

«С замечательным коллегой», - подписан снимок.

Пользователи Сети восхищаются актерами.

«Как же хочется увидеть новые Сваты! Соскучились по замечательной игре любимых актеров!», «Наши любимые и замечательные ....долгих лет вам и крепкого здоровья», «Прекрасный дуэт, отличные артисты», «Вы сама прелесть», «Татьяна! От Вашего таланта дух захватывает», «Талантливые люди. Будьте здоровы и счастливы», - пишут в комментариях.

Ранее Татьяна Кравченко показала, как посетила салон красоты, где ее личный стилист сделал ей прическу. Актриса смирно сидела в кресле, пока мастер работает с ее волосами, и рассказывала о своих ощущениях после посещения парикмахера.

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