Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко очаровала фанатов откровением о своей уверенности
Как пишет Politeka.net, 67-летняя актриса завоевала сердца фанатов благодаря своей роли Валюхи Будько в сериале "Сваты" и теперь к ее персоне приковано все внимание публики. Поэтому поклонники, тщательно изучая жизнь актрисы, на ее фан-странице в Instagram показали, как Татьяна Кравченко следит за своей внешностью.
На видео Татьяна Кравченко находится в салоне красоты, где ее личный стилист делает ей прическу. Актриса смирно сидит в кресле, пока мастер работает с ее волосами, и рассказывает о своих ощущениях после посещения парикмахера.
Татьяна Кравченко предстала перед фанатами без косметики. Видимо, актриса решила немного уделить внимания своей внешности, чтобы чувствовать себя уверенной в себе женщиной. На кадрах парикмахер после традиционной для Кравченко стрижки каре с помощью фена и расчески делает звезде "Сватов" укладку, вытягивая пряди. Мастер уже успел подровнять кончики и подстричь актрисе челку.
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Пока стилист трудился над прической Татьяны Кравченко, она с нетерпением ждала результата и, сидя в кресле, рассказывала что ей дает уход за собой.
"Я себя увереннее чувствую, после него увереннее, надежный!",- хвалит своего стилиста Татьяна Кравченко на видео.
"Красоту никто не отменял! Поход к стилисту по расписанию",- подписали публикацию поклонники харизматичной звезды.
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В то же время фанаты в своих комментариях оценили старания Татьяны Кравченко выглядеть лучше и засыпали ее комплиментами.
"Вы необыкновенная!", "Какая же вы красивая", "Вы в любом виде красивы!!!", "Вы всегда красивая!", "Модница", "Вы супер!", "Танюша, ты - лучшая!",- написали фолловеры в соцсети.
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