Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко впечатлила поклонников юным видом на архивных фото

67-летняя актриса полюбилась многим благодаря роли жизнерадостной Валюхи в сериале «Сваты». Однако ее поклонники любят актрису не только за ее сегодняшний образ, но и за прошлые работы. Так, на одной из фан-страниц в Инстаграм появились архивные фото звезды.

На черно-белых снимках можно увидеть Кравченко совсем молодой. Тогда она носила стрижку каре, которая ей очень шла. И хотя актриса сильно изменилась со временем, на старых фотографиях она все так же излучает свое фирменное обаяние, за которое ее так любят фанаты.

В комментариях люди не перестают восхищаться красотой знаменитости.

«Красавица», «Обалдеть!», «Она и сейчас красавица», «Татьяна огонь», - пишут поклонники сериала.

Ранее мы писали, что фанаты поделились новым снимком Кравченко.

На снимке актриса позирует в фиолетовом платье, напоминающей футболку и в массивных солнцезащитных очках. Довольная Татьяна подошла к красиво цветущиму кусту, застыв перед ним.

Конечно же такая публикация не осталась без внимания поклонников Татьяны.

В подписи к фото говорилось, что до весны осталось всего два понедельника.

Напомним, что Валюха из "Сватов" неожиданно облила грязью собственного мужа, Добронравов не выдержал: "Ну, ты не увлекайся...".

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