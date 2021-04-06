Звезда популярного сериала «Сваты» Татьяна Кравченко впечатлила поклонников простым домашним образом в платье

67-летняя российская актриса полюбилась многим людям благодаря яркой роли Валюхи в «Сватах». Теперь ее поклонники внимательно следят за жизнью артистки и регулярно постят ее фотографии в фан-группах. Новый снимок Кравченко появился на одной из таких страниц в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото актриса предстала перед камерой в по-домашнему простом образе. На ней легкое летнее платье в цветочек самого простого кроя. Волосы актрисы зачесаны назад без какой-либо затейливой укладки, а на ее лице незаметно особого макияжа. Кравченко позирует со счастливой улыбкой, которая заряжает зрителей позитивом.

Именно благодаря такому «близкому к народу» образу Кравченко и смогла завоевать свою популярность, о чем свидетельствуют восхищенные комментарии под этим снимком.

«Самая великолепная актриса!», «Любимая», «Поближе бы к вам», «Обожаю Вас!!», «Любимая Валюха!», «Очень люблю и обожаю, лучшая актриса, вам прекрасного дня», «Молодцы, Татьяна, Вы всегда на позитиве, так держать. Здоровья, благополучия, добра и удачи Вам», «Валюха нам с тобой такие прически не идут», «Смотрю на Вас и настроение поднимается», «Это ж надо, столько обаяния, шарма и позитива в одном человеке! Любим вас очень!», - пишут люди.

Напомним, нарядную Валюху из "Сватов" засекли в магазине, актриса покорила образом: «Какая Красоточка».

Как сообщала Politeka, Валюху из "Сватов" в пошарпанных штанах и тельняшке застали в объятиях "жениха": "Хулиганка".

Также Politeka писала, что дерзкая Валюха из "Сватов" насмешила фразочками, которые растащили на цитаты: "От, зараза!".