Известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валентину Будько в сериале "Сваты", восхитила Сеть
Поклонники сериала с нетерпением ждут выхода нового сезона, съемки которого прервались из-за пандемии коронавируса, и вспоминают любимые фрагменты из сериала. Так, на одной из фан-страниц, посвященной актрисе Татьяне Кравченко, в соцсети Инстаграм появилось ее фото в образе полюбившейся многим Валюхи.
«В нашей жизни есть такие моменты, которые, по-видимому, раскрывают нашу суть. Моменты, которые мы вспоминаем снова и снова», - написано в посте.
На фото Кравченко запечатлена в магазине возле полок с продуктами. Она нарядно одета в блузу и вязаную кофточку. На шее у нее бусы, волосы уложены в аккуратную прическу, а на лице нанесен легшкий практически незаметный макияж. В таком образе актриса выглядит очень свежо и молода.
«Русская красавица», «Замечательная актриса», «Великолепная Татьяна», «Какая Красоточка», «Наша любимая актриса», - пишут в комментариях.
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Ранее в соцсети появилось фото со съемок нового сезона любимого многими сериала "Сваты". На снимке радостная Татьяна Кравченко, исполняющая роль Валентины Петровны Будько, изображена с коллегами по съемочной площадке. Она оделась в легкую фиолетовую курточку, а в руки взяла листы с распечатанным текстом.
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