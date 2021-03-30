Любимый многими сериал "Сваты" продолжает интересовать зрителей, а новостей о новых сериях ситкома ждут миллионы

Как передает Politeka.net, в паблике Инстаграм посвященному сериалу "Сваты 7 Уже скоро" появился кадр из любимого сериала с главными героями - Валюхой, которую сыграла Татьчна Кравченко, всем известным Будько, в роли которого небезызвестный Федор Добронравов, Ольгой Николаевной, которую сыграла Людмила Артемьева и Женькой, роль которой досталась молоденькой Анне Кошмал, а также двумя озорниками Никитой и Женей.

В кадре семейка прибыла то ли в гости, то ли на отдых. Все одеты по-летнему, и напряженно всматриваются в сторону.

"Друзья, давайте подарим ♥️ нашему любимому сериалу ❤️❤️❤️♥️♥️♥️♥️💯", - написали авторы паблике.

Поклонники поддерживают свой любимый сериал как могут, и тут же отправили множество сердечек и лайков.

"Любимый сериал", "❤️❤️❤️❤️❤️", "👏👏😍😍😍😍😍😍", " ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "👌👌👌👌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙂😍😍😍😍", "❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍👍👍", - отозвались поклонники.

Не так давно в Сеть попали "крылатые" выражения Валюхи, острой на язык. На одной из фан-страничек 67-летней звезды поделились видеонарезкой с самыми яркими фразочками Валюхи.

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