Известная актриса Анна Кошмал, звезда сериалов "Сваты" и "Папика-2", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, актриса уже давно прочно засела в сердцах украинцев. Красотка стала очень популярной после выхода сериала "Сваты", а теперь уже блистает в "Папике". Не забывает звезда и о социальных сетях, где регулярно радует фанатов своими фото.

В этот раз Анна Кошмал опубликовала кадр в Инстаграм, на котором была в желтом наряде. Девушка стояла на берегу моря, а образ дополнила стильными очками. Красотка легонько улыбнулась, завлекая видом.

Фанаты, включая актера Тараса Цымбалюка, поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Кайф", "Класс. Будем ждать", "Красотка", "Вау, какая вы красивая", "Поздравляю", "Вау, вы просто шедевр", "Классная фотка, милашка", "Шикарная", "Невероятно красивая", "Одесса?", "Как всегда прекрасно выглядите", "Анна вы просто изумительно красивы".

Мы писали, что украинская актриса, звезда сериалов «Сваты» и «Папик-2» Анна Кошмал впечатлила раскованным видом на полу.

На свежем фото Анна предстала в весьма соблазнительном виде. Она надела вязаный топ, который больше напоминал лифчик, и мини-юбку. Девушка разлеглась на полу, подставив лицо солнышку.

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