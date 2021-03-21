Актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху Будько в сериале "Сваты", как известно, за словом в карман не полезет

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 67-летней звезды поделились видеонарезкой с самыми яркими фразочками Валюхи (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Острая на язык героиня Кравченко именно благодаря своему крутому нраву полюбилась публике.

Ее колкие реплики фанаты "Сватов" уже давно растащили на цитаты:

"И лопатой ты сейчас получишь тоже по тому же месту!"

"Все-таки тяпнул, зараза. От, зараза!"

"Я не поняла, ты бо-бо или ну-ну?"

"Себе побибикай, шумахер недоделанный!"

Пользователи поностальгировали за сериалом, седьмой сезон которого ждут вот уже почти 9 лет. Кравченко достались аплодисменты: "Ой Валюха👏😂"; "Замечательная актриса👏😍";"Обожаю вас здоровья вам Вы прекрасны❤️".

Ранее мы рассказывали, Кравченко изумила перевоплощением для одной из своих ролей. Актриса появилась на сцене театра в серых брюках и темной клетчатой блузе свободного кроя. При этом внимание привлек светлый парик и нахлобученная сверху шляпка.

В подписи к фотографии говорится: "Как вам образ? Хочется услышать ваше мнение в комментариях". Конечно же пользователи принялись обсуждать новое фото любимой актрисы, отмечая, что здесь она выглядит совершенно иначе и ее сложно узнать: "Образ серьезной дамы", "Потрясающе", "Супер", "Любимая актриса! Вы красотка!", "Супер! Татьяна Эдуардовна, любим Вас очень!".

Напомним, 66-летняя Валюха из "Сватов" поразила обновленным имиджем с распущенными волосами: "Не забывайте, что вы...".

Как сообщала Politeka, Яркий кадр из сериала "Сваты" наделал шума, все замерли в ожидании нового сезона: "Породнили народ...".

Также Politeka писала, Валюху из "Сватов" застали на диване с известным актером: "Как же хочется…".